Kayıp Kadın, 15 Saat Sonra Eve Döndü

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde, ormana mantar toplamaya giden Şükriye Özger (70), evine dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler arama çalışması yaparken, Özger, yaklaşık 15 saat sonra bitkin bir halde evine geldi.



Büyükorhan ilçesi Yenice mahallesindeki evinden dün saat 11.30 sıralarında ormanlık alanda mantar toplamak üzere ayrılan Şükriye Özger akşam dönmeyince, ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Özger'i bulmak için jandarma, Bursa Arama Kurtarma ve Spor Kulübü Derneği (BAKUT), AFAD ve AKUT ekipleri ile mahalle sakinleri seferber oldu. Ancak çalışmalardan sonuç çıkmadı. Yapılan aramalarda bulunamayan Şükriye Özer ise saat 02.30 sıralarında evine döndü. Soğuk havada üşüyen ve konuşmakta zorluk çeken Özer, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Bursa