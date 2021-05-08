Kayıp turisti jandarma kurtardı
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Kayıp turisti jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayıp turisti jandarma kurtardı Antalya'da tek başına yürüyüş yapmak için gittiği Göynük Kanyonu bölgesinde kaybolan italyan turist, Jandarma tarafından kurtarıldı.

Kayıp turisti jandarma kurtardı

ANTALYA - Antalya'da tek başına yürüyüş yapmak için gittiği Göynük Kanyonu bölgesinde kaybolan italyan turist, Jandarma tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 10.00 sıralarında Kemer ilçesi, Göynük Kanyonu bölgesinde İtalyan uyruklu M.T isimli şahsın kaybolduğu bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma timi hemen harekete geçti. M.T.'nin cep telefonuyla istediği yardımın ardından 6 kişilik JAK timi ve 15 kişilik asayiş timinin yaptığı 7 saat süren arama çalışmaları sonunda M.T. isimli İtalya uyruklu turisti bir uçunumun kenarında otururken buldu. Kaskını takıp ilk sağlık kontrolünü yapan jandarma ekipleri, yaralı olmayan ve herhangi bir sağlık problemi bulunmayan M.T. ile bilikte saat 18 : 00 sıralarında aşağı indi. M.T.'nin yürüyüş yapmak için tek başına yola çıktığı Likya yolu mevkiinde mahsur kaldığı ve cep telefonuyla yardım istediği bildirildi.

Kayıp turisti jandarma kurtardı
Kayıp turisti jandarma kurtardı
Kayıp turisti jandarma kurtardı
Kayıp turisti jandarma kurtardı
Kayıp turisti jandarma kurtardı
Kayıp turisti jandarma kurtardı
Kayıp turisti jandarma kurtardı
Kayıp turisti jandarma kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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