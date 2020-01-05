Kayıp İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi denizde bulundu
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Kayıp İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi denizde bulundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi Samatya Sahili'nde bulundu. Ailesinin polise kayıp ilanı verdiği Ünli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

05.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:43
Kayıp İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi denizde bulundu

Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi Sahili'nde bulundu.


Ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı Ünli'nin sosyal medya hesabından attığı iletiler dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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