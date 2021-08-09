Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar
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Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar

Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Haberler | Güncel

ERZURUM'da 4 gün önce yaşanan selde, HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek'i (39) arama çalışmaları sürüyor.

ERZURUM'da 4 gün önce yaşanan selde, HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek'i (39) arama çalışmaları sürüyor. 450 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi, selden geriye kalan çamurda arıyor. Boğazlarına kadar çamura giren ekip üyeleri, çıktıktan sonra akarsuda birbirlerini temizliyor.

İspir ilçesine 31 kilometre mesafedeki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte sel meydana geldi. Sel suları, çalışmaların sürdüğü HES tünelini bastı. Tünelde inşaat işçisi, 1 çocuk babası, Ordulu Mustafa Aksöyek kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri, Aksöyek için arama çalışması başlattı. Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelin suyunu boşaltan ekipler, Mustafa Aksöyek'e şu ana kadar ulaşamadı.Tünelde yer yer 2 metreyi bulan çamura girerek milim milim ilerleyen ekipler, Aksöyek'in bulunması için yoğun mücadele veriyor. Saatlerce çamurun içinde Aksöyek'i arayan kurtarma ekibi, değişim sırasında tünelin önünden akan dere atağına girip birbirlerini yıkayarak çamurlardan arınıyor. Bir süre dinlenen ekip daha sonra yeniden çamura giriyor.Bölgeye giden Vali Okay Memiş, arama kurtarma çalışmalarını izleyip görevlilerden bilgi aldı. Kayıp işçinin bulunması için kurtarma ekibinin gün boyu çalıştığını belirten Vali Memiş şunları söyledi:

"Burası bizim Erzurum olarak en uçta en sınırda olan köylerimizden bir tanesi. Hemen şu dağların arkasında Rize'nin Çamlıhemşin bölgesi. Burası çok kayalık ve sarp bir arazi yapısına sahip ve tam Karadeniz- Doğu Anadolu güzergahında olan iklim değişkenliği çok fazla olan bir bölge. Arkamızda bir HES inşaatı var. Yaklaşık 500 metrelik bir tünel kazısı devam ediyorken akşam saatlerinde aniden gelen bir selle bu bölge karşı karşıya kaldı. Bölge insanı doğal bir afet olan sele ve ani yağışlara hazırlıklı diyebiliriz. Burada çalışan iki işçi kardeşimiz bulunuyordu. Birisi çalışan diğeri de onun amiri diyebiliriz. Burada selle ilgili ikaz yapılıyor. Selin geleceğini biliyorlar. Şu an içeride mahsur kalan kardeşimiz tekrardan bakmak için tünele giriyor. Çıkarken sel bir anda bastırıyor. Tahminlerimize göre kuvvetle muhtemel şu an tünelin içerisinde. Henüz bitmemiş ve eğimi çok fazla olan bir tünel. İki işçiden bir tanesi sele rağmen kurtulabiliyor. Hem çalışanlar hem de jandarmamız onu güvenli bölgeye çıkarabildiler. Ancak içeride kalan bir kardeşimiz var. Onu bulmaya gayret ediyoruz. Suyu tahliye ediyoruz. İş makinaları içeriye girdi. Selden dolayı sadece su değil balçık, moloz, taş yığınlarıyla dolmuş vaziyette. Umuyoruz ki hayattadır. Hayatta olduğunu ümit ederek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz"


Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar
Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar
Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar
Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar
Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar
Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar
Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar
Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz

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