Kayıp işçiye 29 gündür ulaşılamadı
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Kayıp işçiye 29 gündür ulaşılamadı

Kayıp işçiye 29 gündür ulaşılamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ayancık'ta 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yaşanan sel felaketinin ardından ormanda çalışırken kamyonunu terk edip ormana kaçan Faruk Adak hala aranıyor.

Ayancık'ta 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yaşanan sel felaketinin ardından ormanda çalışırken kamyonunu terk edip ormana kaçan Faruk Adak hala aranıyor. Ayancık ilçesinde sel çıktığı sırada aracını terk edip güvenli bölgeye çıkmaya çalışan Faruk Adak için ekipler seferber oldu.

Ekipler, özel bir şirkette sürücü olarak çalışan Faruk Adak'ı (25) hem havadan hem de karadan her yerde arıyor. Ekipler selin ilk günü kamyonun bulunduğu alandan 7 kilometre uzaklıkta telefon sinyali almıştı. En son telefon sinyalinin geldiği noktada arama çalışmaları yoğunlaştıran ekipler Adak'a ait bir iz ipucu aradı. Dere yatakları didik didik aranırken AFAD, ANDA, UMKE, STK'lardan oluşan ekibe havadan da helikopterle destek verdi. Arama kurtarma köpeği, termal drone ve bir insansız hava aracı ile aramaları yoğunlaştıran ekipler, Adak'ı sağ salim bulmak için tüm imkanları kullandı.

Tüm çabalara rağmen bulunamayan Faruk Adak için vatandaşlarda seferber oldu. Selin 29. günü olmasına rağmen hala bulunamayan Faruk Adak'ın ailesi Ayancık'a gelerek yetkililerden ve vatandaşlardan da sürekli yardım istedi. Ulaşılamayan kamyon sürücüsü Faruk Dağ'ın ailesi yaşadığını ve hafızasını kaybettiğini düşünüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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