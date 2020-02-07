Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmalarında mont bulundu
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Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmalarında mont bulundu

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Aksu Deresi yatağında çalışma yaparken, iş makinesinin suya yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü.

07.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:33
Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmalarında mont bulundu

'nin ilçesinde, Deresi yatağında çalışma yaparken, iş makinesinin suya yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü. Dere yatağında, Yılmaz'a ait olduğu düşünülen mont bulundu.

Düzce'de, 4 Şubat Salı günü, Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz, akıntıya kapıldı. Düzce AFAD, Sakarya AFAD, Düzce UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Düzce Afet Gönüllüleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, Yılmaz'ı arama çalışması başlattı. Derede ve drone ile havadan yapılan arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü. Ekipler, dünkü aramalarda, Aksu Deresi'nde dallara takılmış, Yılmaz'a ait olduğu tahmin edilen mont buldu. Montun üzerinde, Yılmaz'ın çalıştığı şirkete ait logonun olduğu belirtildi. Bunun üzerine ekipler, aramalarını Aksu Deresi içinde yoğunlaştırdı. Arama- kurtarma ekipleri, dere güzergahı ile bitiş noktasında oluşturulan gölette arama yapacak.


Kaynak: DHA
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