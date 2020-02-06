Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor
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Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.

06.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:08
Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

'nin ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü 'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.

Önceki gün, Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapıldı. Düzce İl AFAD, Sakarya AFAD, Düzce UMKE, Koceli İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, polis, jandarma, itfaiye ve Düzce Afet Gönüllüleri ekipleri arama çalışmalarına katıldı. Dere içerisinde ve drone yardımı ile havadan arama çalışmaları yapılıyor. Bölgede bulunan ekipler yaklaşık 15 kilometrelik alanı tarayacak.


Kaynak: DHA
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