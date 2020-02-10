Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2)
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Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDUDüzce'nin Gölyaka ilçesinde, iş makinesinin Aksu Deresi'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Muhammet Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

10.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:50
Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

'nin ilçesinde, iş makinesinin Deresi'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan 'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, Tütünlük mevkisinde, dere yatağında bulunan Yılmaz'ın cesedini kıyıya çıkardı.


Kaynak: DHA
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