Kayıp iş makinesi operatörü 3. günde aranmasına devam ediliyor
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Kayıp iş makinesi operatörü 3. günde aranmasına devam ediliyor

Düzce(İHA) – Düzce'de kayıp iş makinesi operatörünün aranmasına devam ediyor.

06.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:24
Kayıp iş makinesi operatörü 3. günde aranmasına devam ediliyor

Düzce(İHA) – Düzce'de kayıp iş makinesi operatörünün aranmasına devam ediyor. Ekipler, dere boyu aramalarını sürdürürken arama çalışmalarında dıştan içe doğru arama yapılıyor.


3 gün önce yağan sağanak yağış nedeniyle oluşan heyelanda kapanan yolları açmak için çalışma yapan 'ın kullandığı iş makinesi meydana gelen 2. heyelanda Deresine düşmüştü. Dere sularının yüksek olması nedeniyle kaybolan iş Makinesi operatörü Muhammet Yılmaz'ın aranmasına 3. gününde de devam ediliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Balık adam timi, Kocaeli, Sakarya arama kurtarma ekipleri ile Düzce Arama Kurtarma Ekibi DAKE, Düzce AFAD, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su altı su üstü arama kurtarma ekipleri, Jandarma arama kurtarma ekipleri Muhammet Yılmaz'ı bulabilmek için Aksu Deresi'nde ve dere kenarlarında arama çalışmalarına devam ediyor.


Diğer taraftan ekipler, Aksu Deresi'nde akıntının tersine arama çalışmalarına başladılar. Ekipler, derenin bitiminden iş makinesinin düştüğü noktaya doğru arama çalışması yaparak Muhammet Yılmaz'a ulaşmaya çalışacaklar. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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