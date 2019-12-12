Kayıp inekler jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi
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Kayıp inekler jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi

Elazığ'da kayıp olan 8 inek jandarma ekiplerinin yaptığı 7 saatlik çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

12.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:34
Kayıp inekler jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi

'da kayıp olan 8 inek ekiplerinin yaptığı 7 saatlik çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gümüşkavak mahallesinde ikamet eden H.D'ye ait 8 adet inek kayıp oldu. İneklerinin kayıp olduğunu fark eden sahibi İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) ile birlikte çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler bölgede hem yaya olarak, hemde araçlarla arama yaptı. Yaklaşık 7 saat süren çalışması sonucu hayvanlar köyün 5 kilometre uzağında jandarma ekipleri tarafından dağlık alanda bulundu.


Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi. Hayvanların sahibi ise ekiplere teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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