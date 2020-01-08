Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu
Haberler » 3. Sayfa » Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu - Haberler

Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu

Elazığ'ın Keban ilçesinde kayıp olan 11 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 7 kilometre uzakta bulunarak sahibine teslim edildi.

08.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:09
Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu

'ın ilçesinde kayıp olan 11 büyükbaş hayvan, ekiplerinin çalışmasıyla 7 kilometre uzakta bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Büklümlü mevkiinde Kemal 'a ati 11 büyükbaş hayvan arazide kayıp oldu. Hayvanlarını bulamayan mal sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Her ihtimale karşı bölgeye Jandarma Suç Araştırma Timi ve diğer ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaya ve araçlarla yaptığı 6 saatlik çalışmada hayvanlar 7 kilometre uzaklıkta Keban Baraj Gölü kenarında bulundu.


Ekipler hayvanları sahibi Aydın'a teslim etti. Hayvanların sahibi ise jandarma personeline sarılarak teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler