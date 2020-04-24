Kayıp ilanı verdiği abisini 18 yıl önce öldürdü, cinayeti 'Korona virüs temizliği' ortaya çıkardı
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Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Haber

Kayıp ilanı verdiği abisini 18 yıl önce öldürdü, cinayeti 'Korona virüs temizliği' ortaya çıkardı

Kayıp ilanı verdiği abisini 18 yıl önce öldürdü, cinayeti 'Korona virüs temizliği' ortaya çıkardı -Abisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kum dolu çuvalla boş eve sakladı -Korona virüs temizliği yapan bina sakinlerinin çöp diye attıkları çuvaldan ceset çıktı -Kayıp ilanı verdikleri...

24.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:06
Kayıp ilanı verdiği abisini 18 yıl önce öldürdü, cinayeti 'Korona virüs temizliği' ortaya çıkardı

Kayıp ilanı verdiği abisini 18 yıl önce öldürdü, cinayeti 'Korona virüs temizliği' ortaya çıkardı

-Abisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kum dolu çuvalla boş eve sakladı

-Korona virüs temizliği yapan bina sakinlerinin çöp diye attıkları çuvaldan ceset çıktı

-Kayıp ilanı verdikleri abisini öldürdüğünü itiraf etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı çuvaldan 18 yıl önce kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedi çıktı. 2 kardeşin gözaltına alındığı olayda katil zanlısı şahıs, abisini öldürdükten sonra çuvalla eve sakladığını itiraf etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde İzmit Belediyesi'ne ait çöp döküm alanında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş bir insan cesedi buldu. İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye temizlik çalışanlarının ifadelerini alarak cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi'nde bir bina önünden alındığını belirledi.

Binada korona virüs temizliği cesedi ortaya çıkardı

Cesedin alındığı binada araştırma yapan polis ekipleri, bina sakinlerinin korona virüs nedeniyle evde kaldıkları sırada binada genel temizlik başlattıklarını, bu sırada kullanılmayan atıl haldeki dairedeki çuvalı çöp zannederek attıklarını belirledi. Dairede yaşayanları sorgulayan ekipler, cesedin kimliğinin Ercüment Çetin'e ait olduğunu ve ailesinin de Sakarya'da yaşadığı bilgisine ulaştı. İncelemeyi derinleştiren ekipler, Çetin ailesinin 2002 yılında Ercüment Çetin için kayıp ilanında bulunduklarını ve ifadelerinde Almanya'ya gitmiş olabileceğini söylediklerini tespit etti. İncelemeyi derinleştiren ekipler, cinayet şüphelisi olarak Çetin'in iki kardeşi R. Çetin ve E. Çetin'i gözaltına aldı.

Kayıp ilanı verdikleri abisini öldürdüğünü itiraf etti

Gözaltına alınarak Kocaeli Emniyetine getirilen iki kardeşten R. Çetin, 2002 yılında Sakarya'daki evlerinde abisi ile aralarında tartışma çıktığını, daha önce de sık sık tartıştıkları abisini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. R. Çetin ifadesinde, abisini öldürdükten sonra battaniyeye sararak İzmit'te bulunan evlerine getirerek kum dolu çuvala koyarak evden ayrıldığını söyledi. Gözaltına alınan E. Çetin'in ise cinayet hakkında bilgisi olmadığını, abisinin kayıp olduğunu düşündüğünü söyledi.

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şahıslardan cinayeti işlediğini itiraf eden R. Çetin ile kardeşi E. Çetin, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kayıp ilanı verdiği abisini 18 yıl önce öldürdü, cinayeti 'Korona virüs temizliği' ortaya çıkardı

Kaynak: İHA

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