Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu

Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne 1-8 Kasım tarihleri arasında aileler tarafından kayıp ilanı için başvuruda bulunan 7 kişi polis ekiplerince bulundu.

08.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:40
Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu

İl Emniyet Müdürlüğüne 1-8 Kasım tarihleri arasında aileler tarafından kayıp ilanı için başvuruda bulunan 7 kişi ekiplerince bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne çeşitli tarihlerde 7 kişinin kayıp ilanı için başvuru yapıldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 7 şahıstan 7'si de bulunarak ailelerine teslim edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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