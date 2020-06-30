Kayıp İkranur'u arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı (4) EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDUGiresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin yapılan aramalar sonucu evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salman...

EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU Giresun'un Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi 'nin yapılan aramalar sonucu evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salman mevkii Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı araştırma yaptı. Jandarma ekipleri alana kimseyi yaklaştırmadı.BABASI KOŞARAK GELDİKüçük kızın cansız bedeninin bulunduğu haber inin alınmasının ardından arama çalışmalarına katılan vatandaşlar olay yerine geldi. Kızının cansız bedenine ulaşıldığı haber ini alan babası Serdar Tirsi koşarak olay yerine geldi. Görevlilerin girişine izin vermediği acılı baba ısrar edince olay yerine alındı. İkranur'un cansız bedeni daha sonra ambulansla Giresun Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. KAYMAKAM: O BÖLGEDE 2 GÜNDÜR ÇOK ARAMA YAPILDIOlay yerine gelen Bulancak Kaymakam'ı Ali İkram Tuna, İkranur'u sağ salim ailesine teslim etmek istediklerini ancak maalesef cansız bedeni ile dere yatağında karşılaştıklarını belirterek 'Savcılığımız marifetiyle çok yönlü soruşturma yürütülüyor. O bölgede 2 gündür çok arama çalışması yapıldı. Şu an söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini etkileyebilir. Dere yatağında bulundu, tüm ekiplerimiz iş birliği içinde çalışma yaptı. İkranur'un cansız bedeni suyun içindeydi ancak su derinliği fazla değilö dedi. İkranur Tirsi'nin akrabası olan Arslan Tirsi de cenazenini bulunduğu yerle küçük çocuğun kaybolduğu yer arasında yaklaşık 5 kilometre mesafe bulunduğunu belirterek "İkranur'un kaybolduğu nokta ile bulunduğu yer arası 5 kilometre. Derenin karşısındaki tepenin üst tarafındaki düzlüğü çocuğun evinin olduğu bölge. İkranur'un kaybolduğu akşam aramalara bende katılmıştım. Bu kısmın üst taraflarını o zaman taramıştık. Çok üzgünüm günahsız bir çocuk. İnşallan cinayet değildir başka türlü şeyler düşünmek istemiyorum" dedi.

Kaynak: DHA