Kayıp İhbarında Bulunduğu Eşini Öldürdüğü İddiası

Mersin'de polise kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı. Maktul kadının ağabeyi, cinayete ilişkin, " Kız kardeşim eve girdiğinde, evlilik yıl dönümü olduğunu söyleyip yakınlaşmaya çalışmış. Kız kardeşim tepki gösterince, 'Sana bir hediyem var.' demiş. Kız kardeşim 'Hediyeye gerek yok.' deyip arkasını dönünce, boğazını kesip cinayeti işliyor. Sonrasında kız kardeşimi halıya sarıyor. Okuldan aldığı çocuğunu uyuttuktan sonra kız kardeşimin uzuvlarından keserek, ceset parçalarını torbalara doldurmuş." açıklamasında bulundu.

KARISINI ÖLDÜRÜP KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde yaşayan M.E (36), 34 yaşındaki eşi Cemile A.E'nin kayıp olduğunu iddia ederek polis merkezine başvurdu. Kadının ailesinin, çiftin boşanma aşamasında olduklarını ve kızlarının öldürülmüş olabileceğini bildirmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan araştırma genişletildi. Evde yapılan aramada kan izlerine rastlanması üzerine M.E. gözaltına alındı.

ÇESEDİ PARÇALARA AYIRIM FARKLI MEZARLARA GÖMMÜŞ!

Ekiplerin, kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığını tespit ettiği, bazı parçalarının ise Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"TEMİZLİK YAPTIM" İFADESİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Cemile A.E'nin ağabeyi Cem A, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki taziye evinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren kız kardeşinin banka şubesinde çalıştığını ve 6 yaşında bir çocuğunun bulunduğunu söyledi.

Cem A, cinayetin ortaya çıkmasından önce, "Karının 28 saattir kayıp olduğunu bildiğin halde neden haber vermedin?" diye sorduklarını, zanlının da gece evde temizlik yaptığını söylediğini iddia ederek, temizliğin cinayet nedeniyle yapılmış olmasından şüphelenip durumu polise bildirdiklerini anlattı.

Şüpheler üzerine savcılığın talimatıyla evde arama yapıldığını aktaran Cem A, kendisinin de yer aldığı incelemeler sırasında kan izlerine rastlandığını ileri sürdü.

"EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE ÖLDÜRDÜ"

Cem A, incelemelerin ardından zanlının gözaltına alınıp sorgulandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Zanlı sorgusunda cinayeti tamamen itiraf etti. İtiraftan sonra olayı da anlatmış ve naaşını nereye gömdüğünü de söylemiş. Kız kardeşim eve girdiğinde, evlilik yıl dönümü olduğunu söyleyip yakınlaşmaya çalışmış. Kız kardeşim tepki gösterince, 'Sana bir hediyem var.' demiş. Kız kardeşim 'Hediyeye gerek yok.' deyip arkasını dönünce, boğazını kesip cinayeti işliyor. Sonrasında kız kardeşimi halıya sarıyor. Okuldan aldığı çocuğunu uyuttuktan sonra kız kardeşimin uzuvlarından keserek, ceset parçalarını torbalara doldurmuş."

"PARÇALARI ANNEMİN MEZARINA GÖMMÜŞ"

Zanlı M.E'nin, ceset parçalarını Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki farklı noktalara gömdüğünün ortaya çıktığını savunan Cem A, "Kız kardeşimin başını rahmetli annemin mezarının yanına, diğer parçalarını da iki mezar kuzeyine gömmüş. Sosyal medya ile bazı haber sitelerinde yayımlanan haberlerde, maktulün cesedinin parçalara ayrılıp kıyma makinesinden geçirildiğini ve değişik yerlere atılarak yok edildiği ifade ediliyor. Ayrıca cinayet nedeninin de aldatma olduğunu beyan eden bazı basın yayın organları var. Bunlar tamamen yalan haber, bu bilgiler gerçeğe dayanmıyor. Zanlının cinayeti işleme sebebi, kız kardeşimin boşanmak istediğini söylemesidir. Olay tamamen bundan kaynaklıdır." dedi.