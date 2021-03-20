Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde ölmüş halde bulundu

Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde ölmüş halde bulundu?IĞDIR'a bağlı Evci köyünde perşembe gününden beri kayıp olan Hanım(48) Kadir Elkatmış(50) çifti, araç içerisinde ölü olarak bulundu.