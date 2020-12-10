Kayıp hayvanlarını ararken düşen 5 çocuk babası hayatını kaybetti
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Kayıp hayvanlarını ararken düşen 5 çocuk babası hayatını kaybetti

10.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:01
Kayıp hayvanlarını ararken düşen 5 çocuk babası hayatını kaybetti

Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Çiçek Yaylası'nda kayıp hayvanlarını aramaya giderken dağdan düşen 5 çocuk babası Selim Tertemiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Çiçek Yaylası'nda kayıp hayvanlarını aramaya giderken dağdan düşen 5 çocuk babası Selim Tertemiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkdağ köyünde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan 5 çocuk babası Selim Tertemiz, 7 Kasım'da sürüden ayrılan küçükbaş hayvanlarını bazı köylülerle birlikte karla kaplı Çiçek Yaylası'nda aramaya başlarken dağda düşerek yaralanmıştı. Jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 acil servis, itfaiye ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Timi ve köylülerin 4 saatlik çalışması sonucunda ağır yaralı olarak kurtarılan Selim Tertemiz, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hakkari'de yapılan tedavinin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve burada tedavi altına alınan Tertemiz, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Tertemiz, Kırıkdağ köyünde toprağa verildi. - HAKKARİ

Kayıp hayvanlarını ararken düşen 5 çocuk babası hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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