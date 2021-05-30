Kayıp hayvanlar, gece görüş termalleriyle bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayıp hayvanlar, gece görüş termalleriyle bulundu

Kayıp hayvanlar, gece görüş termalleriyle bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da kayıp 30 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu gece görüş termalleriyle bulundu.

Elazığ'da kayıp 30 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu gece görüş termalleriyle bulundu.

Alınan bilgiye göre, Palu ilçesi Arındık bölgesinde Mehmet Öztürk'e ait 30 büyükbaş hayvan kayboldu.Hayvanların sahibi bölgenin dağlık ve kayalık arazi olması sebebiyle İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi.İl Jandarmaya bağlı Arındık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı geniş kapsamlı çalışma yaptı.Havanın karanlık olması sebebiyle ekipler, bölgede gece görüş termalleriyle arama yaptı. Bölgede yapılan 6 saatlik arama sonucunda sürü 5 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu.Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Jandarmaya teşekkür eden Öztürk, zor arazi şartlarına rağmen ekiplerin seferber olarak geçim kaynağı olan hayvanları bulduğunu belirtti. - ELAZIĞ

Kayıp hayvanlar, gece görüş termalleriyle bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
Kayıp Ukraynalı kadın dağcının cesedinin bulunduğu anlar paylaşıldı
Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 14 uyuşturucu taciri komandolar nezaretinde adliyeye sevk edildi
Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 14 uyuşturucu taciri komandolar nezaretinde adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Ekrem İmamoğlu Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Evgar Oğuzhan Koç
Spor Enes Ünal Ünal Aysal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayıp hayvanlar, gece görüş termalleriyle bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 13:11:24. #1.14#

title