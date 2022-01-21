Kayıp Hayriye'yi arama çalışmalarında 3'üncü gün (2) - Haberler
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Kayıp Hayriye'yi arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

Kayıp Hayriye'yi arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİKırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Hayriye U.'yu (35) arama çalışmaları gün boyu devam etti.

KIRIKKALE (DHA) - ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Hayriye U.'yu (35) arama çalışmaları gün boyu devam etti. Kapulukaya Baraj Gölü ve çevresinde yapılan aramada, Hayriye U.'nun izine rastlanılmadı. Çalışmalara ara verilirken, aramalara yarın sabah yeniden başlanacak.


Kayıp Hayriye'yi arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, Güncel, Haber

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