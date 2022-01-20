Kayıp Hayriye, baraj gölü ve çevresinde aranıyor (2)
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİKırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Hayriye U.'yu arama çalışmaları gün boyu sürdürüldü.
KIRIKKALE (DHA) - ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Hayriye U.'yu arama çalışmaları gün boyu sürdürüldü. Kapulukaya Baraj Gölü ve çevresinde yapılan aramada, Hayriye U.'dan ize rastlanılmadı. Çalışmalara ara verilirken, aramalara yarın sabah yeniden başlanacak.