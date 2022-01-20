Kayıp Hayriye, baraj gölü ve çevresinde aranıyor (2) - Haberler
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Kayıp Hayriye, baraj gölü ve çevresinde aranıyor (2)

Kayıp Hayriye, baraj gölü ve çevresinde aranıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİKırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Hayriye U.'yu arama çalışmaları gün boyu sürdürüldü.

KIRIKKALE (DHA) - ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Hayriye U.'yu arama çalışmaları gün boyu sürdürüldü. Kapulukaya Baraj Gölü ve çevresinde yapılan aramada, Hayriye U.'dan ize rastlanılmadı. Çalışmalara ara verilirken, aramalara yarın sabah yeniden başlanacak.


Kayıp Hayriye, baraj gölü ve çevresinde aranıyor (2)

Kayıp Hayriye, baraj gölü ve çevresinde aranıyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, Baraj, Güncel, Haber

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