Kayıp Gülistan'ın ablası: Her sudan çıkmadığı gün, yaşıyor umudumuzu sürdürüyoruz
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Tunceli, Ankara, Güncel

Kayıp Gülistan'ın ablası: Her sudan çıkmadığı gün, yaşıyor umudumuzu sürdürüyoruz

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 69'uncu günde de sürdü.

13.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:55
Kayıp Gülistan'ın ablası: Her sudan çıkmadığı gün, yaşıyor umudumuzu sürdürüyoruz

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 69'uncu günde de sürdü. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Ankara'dan gelen özel ekiple konuştuklarını kaydederek, "Biz her sudan çıkmadığı gün, yaşıyor umudumuzu sürdürüyoruz. Tek umudumuz bir an önce sonuç alınması" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmaları, 69'uncu günde de Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı 10 kilometrelik alanda devam etti. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması nedeniyle su altı görüş uzaklığı olmadığı için dalgıçlar su altı araması yapamadı. Arama çalışmalarında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekipleri de yer aldı. Botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmaları devam ederken Gülistan Doku'ya ait bir ize bugün de rastlanamadı. Bu arada Ankara'dan gelen özel ekip de Doku'nun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.'GÜLİSTAN HER SUDAN ÇIKMADIĞI GÜN YAŞADIĞI UMUDUNU TAŞIYORUZ'Arama çalışmalarının yapıldığı Sarısaltuk Viyadüğü'ne gelen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, soruşturmayı yapan özel ekiple görüştüklerini belirterek şöyle konuştu: "Tam 69 gündür buradayız, arama çalışmalarını yerinde takip ediyoruz. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatı ile oluşturulan özel ekip Ankara'dan gelerek Tunceli'deki görevine başlamış ve çalışmalarını hala sürdürüyor. Bizimle bir görüşme yaptılar. Biz kendilerine gelinen aşamayı sorduk ve çalışmaların sürdüğünü her türlü ihtimali değerlendirdiklerini, en ince detaya kadar konunun derinlemesine araştırıldığını belirttiler. Biz özel ekibin çalışmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Şuan arama çalışmalarının yapıldığı yerdeyiz görüyorsunuz sizler de su çok azalmış eski yollar ortaya çıkmış durumda. Bize ilk zamanlar 'Gülistan buraya atladıysa düştüğü yerde ya da biraz ilerisinde bulunur' dediler ama 69 gündür hiçbir sonuç yok. 69 gündür aynı noktadayız arama yapılıyor ama sonuç yok. Biz her sudan çıkmadığı gün, yaşıyor umudumuzu sürdürüyoruz. Bir an önce bu olay çözülmeli; hem biz hem de bu aramayı yapanlar çok yoruldu. Hiçbir ilerleme bir ipucu yok. Tek umudumuz bir an önce sonuç alınması."

Kaynak: DHA

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