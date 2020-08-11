Kayıp Gülistan için suda ve karada aramalar sürüyor Tunceli'de 220 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku, hem Uzunçayır Baraj Gölü'nde hem de baraj boyunca uzanan arazi ve kıyıda aranıyor.

Tunceli'de 220 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku, hem Uzunçayır Baraj Gölü'nde hem de baraj boyunca uzanan arazi ve kıyıda aranıyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 900 metre olan üst kodu minimum olan 885 metreye düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aramalara Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD il müdürlüklerinden çok sayıda ekip katılıyor.

Arama çalışmaları kapsamında birinci sınıf dalgıçlar tarafından Uzunçayır Barajı'nda belirlenen bölgelere dalışlar gerçekleştirilirken, su altı görüntüleme cihazı ROW ile de çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, sabah saatlerinde botlarla baraj boyundaki arazilere taşınan özel harekat polisleri, kıyı boyunca tarama çalışmaları gerçekleştiriyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA