Kayıp Gülistan için oluşturulan özel ekip, Ankara'dan Tunceli'ye geldi
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Süleyman Soylu, Tunceli, Ankara, Güncel

Kayıp Gülistan için oluşturulan özel ekip, Ankara'dan Tunceli'ye geldi

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 65'inci günde de sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Ankara'da oluşturulan özel ekip, kente gelip, çalışmalara başladı.

09.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:39
Kayıp Gülistan için oluşturulan özel ekip, Ankara'dan Tunceli'ye geldi

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 65'inci günde de sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Ankara'da oluşturulan özel ekip, kente gelip, çalışmalara başladı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmaları, 65'inci günde de sürdürüldü. AFAD ve jandarma ekipleri ile Artvin Emniyet Müdürlüğü'nden gelen su altı arama kurtarma polislerinin katıldığı arama çalışmalarında, henüz bir ize rastlanmadı.ÖZEL EKİP ÇALIŞMALARINA BAŞLADIGeçen günlerde geldiği Tunceli'de genç kızın ailesiyle görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Ankara'da oluşturulan özel ekip ise, bugün kente gelerek çalışmalara başladı. Özel ekibin çalışmalarını, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle yürüttüğü öğrenildi.219 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI, 650 SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİGülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce  oluşturulan özel ekibin şu ana kadar bilgi sahibi 219 kişinin ifadesine başvurduğu, 75 kameradan elde edilen toplam 650 saatlik görüntüleri incelediği belirtildi. Doku Ailesi tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan genç kızın erkek arkadaşı Rusya uyruklu Z.A.'nın da şu ana kadar 2 kez polis, bir kez de Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandığı, el konulan cep telefonundan alınan görüntülerin ise uzman ekipler tarafından incelendiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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