Kayıp Gülistan'ı SAK, emniyet ve AFAD arıyor
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Kayıp Gülistan'ı SAK, emniyet ve AFAD arıyor

Kayıp Gülistan'ı SAK, emniyet ve AFAD arıyor Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları bir çok ekiple sürüyor.

21.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:53

Kayıp Gülistan'ı SAK, emniyet ve AFAD arıyor

TUNCELİ - Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları bir çok ekiple sürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.Arama çalışmalarına Samsun'dan gelen jandarmaya ait Su Altı Arama Kurtarma ve Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıç polisler baraj gölünde dalışlar gerçekleştiriyor. AFAD ekipleri de botlarla baraj üzerinde ve kıyıda tarama yaparak çalışmalara destek oluyor.

Görüş mesafesinin düşük olduğu baraj gölündeki çalışmalar Vali Tuncay Sonel'in koordinesinde yürütülüyor.

Kayıp Gülistan'ı SAK, emniyet ve AFAD arıyor

Kaynak: İHA

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