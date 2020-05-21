Kayıp Gülistan'ı SAK, emniyet ve AFAD arıyor Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları bir çok ekiple sürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları bir çok ekiple sürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.Arama çalışmalarına Samsun'dan gelen jandarmaya ait Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ve Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıç polisler baraj gölünde dalışlar gerçekleştiriyor. AFAD ekipleri de botlarla baraj üzerinde ve kıyıda tarama yaparak çalışmalara destek oluyor.

Görüş mesafesinin düşük olduğu baraj gölündeki çalışmalar Vali Tuncay Sonel'in koordinesinde yürütülüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA