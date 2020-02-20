Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor

20.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:14

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürürken, kaybolmadan önce arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler de ortaya çıktı.



5 Ocak tarihinden itibaren haber alınmayan ve kaybolduğu gün merkez Atatürk Mahallesi Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nden su tahliyesi yapılarak devam eden arama çalışmaları aralıksız sürüyor.



Öte yandan Gülistan Doku'nun kaybolmadan kısa bir süre önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülistan'ın Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte tef eşliğinde müzik söyleyip halay çekerken görülüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA