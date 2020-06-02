Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
02.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:13

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.

5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. Çalışmalara AFAD'ın yanı sıra Çanakkale ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı dalgıç polisler ile Van'dan gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katılıyor.

Dalgıç polislerin, dalışlar yaparak çalışma yürüttüğü baraj gölünde, diğer ekipler de belirlenen bölgeler de yüzey taraması gerçekleştiriyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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