Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
06.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:29

Tunceli'de 123 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları baraj gölünde aralıksız sürüyor.

Tunceli'de 123 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları baraj gölünde aralıksız sürüyor. Gülistan'ın ablası Aygül Doku ise acılarının üzerinden siyaset yapılmamasını isteyerek valilik koordinesinde jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin arama faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini paylaşırken, valilikte açıklama yaptı.

5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkincisi Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor. Ankara, Samsun ve Mersin'den deniz polislerinin yanı sıra Çanakkale Polis Eğitim Merkezi ekibi ile İstanbul'dan gelen jandarmaya ait SAK'lar Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlarda çalışma yürütürken, AFAD ekipleri de botlarla taramalar gerçekleştiriyor.Vali Tuncay Sonel'de yakından çalışmaları takip ederken, görüştüğü aileyi de bilgilendirdi.

"Lütfen acımız üzerinden siyaset yapmayın"

Baraj gölünde çalışmaları yerinde takip eden Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Vali Tuncay Sonel'in de çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Sayın Valimiz, baraj kodunun düşürülmesi konusunda ilgililerle görüşeceğini, Gülistan'ı sağ ya da ölü teslim edeceği yönünde bizlere söz verdi" dedi.

Sosyal medya hesabından da bilgilendirme adı altında paylaşımda bulunan abla Doku, "Lütfen, acımız üzerinden siyaset yapmayın. Arama faaliyetleri devam etmektedir. Süreç tüm muhatapları ile işlemektedir. Valiliğimiz koordinesinde Jandarmamız, Polisimiz, AFAD Personelimiz yanımızdadır. Kardeşimin bulunmasını için Vali Tuncay Sonel devrededir" paylaşımında bulundu.

Valilik: "Hepimizin ortak acısının suistimal edilmesine de müsaade edilmeyecektir"

Valilikten arama çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada ise, "05 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Barajı- Dinar Köprüsü civarında Emniyet, Jandarma, JAK, AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı sualtı ekiplerince görüntüleme cihazı dahil tüm ekipmanları ile çalışmalara bugün de aynı kararlılık ve titizlikle devam edilmektedir. Ayrıca Gülistan Doku Kızımızın Diyarbakır'dan gelen ve öğretmenevimizde misafir olan ailesine her an arama çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir. Bu süreçte Tunceli'ye gelen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da Gülistan Doku kızımızın ailesi ile kaldıkları Tunceli Öğretmenevimizde görüşmüş ve bu konunun detaylı araştırılması için de Ankara'dan Emniyet Genel Müdürlüğümüzden özel olarak görevlendirilen 4 kişilik bir ekip de Tunceli'de çalışmalarına başlamıştır.Ayrıca olayın olduğu ilk günden itibaren de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın adli soruşturmasına devam edilmektedir.Gülistan Doku kızımızı devletimizin tüm birimleri ile titizlikle ve kararlılıkla arama çalışmalarımız yapılmasına rağmen, huzur ortamı sağlanan Tunceli ilimizde bu olayı bahane ederek bazı terör örgütleri ve fitne odakları tarafından ailenin ve hepimizin ortak acısının suistimal edilmesine de müsaade edilmeyecektir.Bugün dahi arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ailesi ile beraber takip ettiğimizi, arama çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği hususları, kamuoyuna duyurulur" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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