Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
30.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:27

- Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de uzun süredir haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.

- Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de uzun süredir haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'tan itibaren kendisinden bir daha haber alınamamıştı.Kentte güvenlik güçlerinin yaptığı kapsamlı çalışmada genç kızın Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki köprüde otur vaziyette dururken araç içi kamerasına görüntüsü yansımıştı. Bunun üzerine Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlayan ve uzun süredir devam eden çalışmalar bugünde devam etti.Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalara Jandarma arama kurtarma, emniyet ve AFAD ekipleri katılıyor.Çalışmalar kapsamında baraj gölü boyunca botlarla arama çalışmaları yapılırken, dalgıç polislerde belirlenen alanlara dalış gerçekleştirerek destek veriyor.

Vali Tuncay Sonel'de çalışmaları yakından takip ediyor.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

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