Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
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Tunceli, 3. Sayfa

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları baraj gölü ve kıyısında devam ediliyor.

11.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:51
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları baraj gölü ve kıyısında devam ediliyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kayıp olmuştu. Yapılan araştırmalarda Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken bir araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri çıkan Gülistan için, ülkenin dört bir yanından gelen ekiplerle yoğun bir arama tarama faaliyeti gerçekleştirilmişti. Ardından baraj gölünün su seviyesi düşürülerek arama çalışmalarına devam edildi. Bugünde çalışmalar kapsamında AFAD, Diyarbakır'dan gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, Şanlıurfa'dan gelen dalgıç polisler tarafından bara gölünde botlarla aramalar gerçekleştirilmeye devam etti.

Öteyandan emniyet ve jandarmaya ait iz bulma ve arama kurtarma köpekleri eşliğinde ise kıyı taramaları gerçekleştirildi.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

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