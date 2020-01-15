Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

15.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:35

Tunceli'de 11 gündür haber alınamayan ve yurtta intihar mektubu, su altında ismi yazılı reçete ve arkadaşından aldığı makas çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Genç kızın kaybolmadan bir günce arkadaşına "İyi değilim kendimi Munzur'a atacağım" dediği öğrenildi.



5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları valilik koordinesinde devam ediyor. Kaldığı yurtta intihar mektubu, arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkisinde su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas bulunan Gülistan'ın bulunması için son görüldüğü yerde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ve 4 Özel Harekat Timi'nin katılımıyla sürüyor.



Arkadaşına "Kendimi Munzur'a atacağım" demiş



Öteyandan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, emniyet birimleri tarafından kayıp Gülistan Doku'nun arkadaşlarının ilk gün ifadesine başvurulduğu öğrenildi.



Gülistan'ın kayıp olmadan bir gün önce odasına giderek konuştuğu yurt arkadaşı D.M.'nin ifadesinde, Gülistan'ın ayrıldığı erkek arkadaşı Zaynal Abarok'ın sosyal medya hesabında başka bir kızın resmini görmesi nedeniyle hareketlerinde değişme olduğunu ardından kendini iyi hissetmediğini söylediğini anlattı.



D.M. ayrıca ifadesinde, Gülistan'ın kayıp olmadan akşam odasında geldiğinde "Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum" dediğini, ertesi gün de haber alamadıklarını aktardığı öğrenildi.



Son görüntüleri ortaya çıkmıştı



Öte yandan Gülistan'ın kayıp olduğu gün öğle saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Mahallesinde bulunan bir kafenin önünde ayrıldığı Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok ile bir süre görüştükten sonra tek başına yürüyerek karşı şeride geçip minibüse bindiği yer alan görüntüler ortaya çıkmıştı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA