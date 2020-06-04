Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 152'inci gününde de sürüyor
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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 152'inci gününde de sürüyor

Tunceli'de 152 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 152'inci gününde de sürüyor
04.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:47

Tunceli'de 152 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.Arama çalışmalarına Çanakkale ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerinden gelen dalgıç polisler ile Van'dan gelen jandarmaya ait Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri katılıyor.Su üstü ve kıyı aramasının yanı sıra, dalgıçlar tarafından dalışların da gerçekleştirildiği arama çalışmalarını kayıp Gülistan'ın Annesi Bedriye ile Ablası Aygül Doku da takip etti.

Kızının bulunmasını isteyen Anne Bedriye Doku,, 5 aydır kızının arandığını, kendilerinin perişan olduğunu belirterek, bulunması için yardım edilmesini istedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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