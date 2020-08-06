Kayıp Gülistan Doku'yu su altında arama çalışmalarına yeniden başlandı
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Kayıp Gülistan Doku'yu su altında arama çalışmalarına yeniden başlandı

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su altı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kayıp Gülistan Doku'yu su altında arama çalışmalarına yeniden başlandı
06.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:20

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su altı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Geçen ay kayıp Doku'yu bulmak için ara verilen su altı arama çalışmalarına barajdaki suyun kısmen tahliye edilerek minimum seviyeye düşürülmesiyle yeniden başlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kısmen boşaltılmaya başlanan Uzunçayır Baraj Gölü'nde su tahliyesi sürerken çeşitli illerden arama çalışmaları için kente gelen 8 jandarma ve polis dalgıç ekibi, 2 su altı kamerası, 6 AFAD ekibinden oluşan 16 ekip, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde su altı arama çalışmalarına başladı.

Vali Özkan çalışmaları takip etti

Arama çalışmalarının başlatıldığı Sarı Saltuk Viyadüğü ve Dinar Deresi bölgesine gelen Vali Mehmet Ali Özkan, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak'tan itibaren son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisi Uzunçayır Baraj Gölü'nde arandığını ve çalışmaların arazide ve su içinde kara, deniz ve hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yaklaşık 6 ay sürdürülen su altı arama çalışmalarından netice alınamaması üzerine 6 Temmuz'da bu çalışmalar sonlandırılarak yüzey ve kıyı taramasına kesintisiz devam edildiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Gülistan Doku'nun ailesinin talebi üzerine Sarı Saltuk Viyadüğü köprü ayağının taban kotunda arama yapılabilmesi için suyun minimum seviyeye kadar indirilmesi, Uzunçayır Barajı'nın tahliye edilmesi gündeme gelmiş olup, suyun tahliyesine 16 gündür 3 üniteyle 24 saat aralıksız devam edilmektedir. Dipsavağın maksimum debide uzun süre çalışması riskli bir durum olup vananın ve dipsavak tünelinin bir daha kullanılamaz hale gelmesi ve dipsavak bölgesinde olası bir arıza durumunda barajın bir daha su tutamaz ve kullanılamaz hale gelmesi ihtimalinin bulunması nedeniyle su seviyesinin köprü ayağı taban kotuna düşürülmesine daha fazla devam edilmesi teknik olarak mümkün görülmemektedir.

Bugün itibarıyla barajın tahliyesi, suyun düşürülebileceği minimum seviyeye kadar gerçekleştirilmiştir."

Özkan, minimum seviyeye düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD'dan oluşan 68 personel tarafından su altı arama cihazları da kullanılarak yaklaşık 3 kilometrelik alanda eş zamanlı su altı arama çalışmasına bugün itibarıyla başlandığını ifade ederek, "Bugüne kadar yapılan çalışmalara AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerden toplam 415 personel katıldı, 73 araç, 27 bot, 7 su altı kamerası, 6 drone, 3 sonar, 3 arama köpeği kullanıldı." bilgisini paylaştı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu. 187 gün süreyle su altı ve su üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramasına son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilmiş ve tahliye işlemi başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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