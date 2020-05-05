Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'dan "Lütfen acımız üzerinden siyaset yapmayın" tepkisi
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Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'dan "Lütfen acımız üzerinden siyaset yapmayın" tepkisi

Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'dan
05.05.2020 19:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:24

Tunceli'de 122 gün önce kaybolduğu günden beri ekiplerce aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Lütfen, acımız üzerinden siyaset yapmayın.

Tunceli'de 122 gün önce kaybolduğu günden beri ekiplerce aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Lütfen, acımız üzerinden siyaset yapmayın. Arama faaliyetleri devam etmektedir. Süreç tüm muhatapları ile işlemektedir." dedi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Göldeki çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Tunceli'nin yanı sıra çeşitli illerden gelen dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katıldı.

Ekiplerden dalgıç polisler çalışmalar çerçevesinde kayıp genç kızın en son görüldüğü Munzur Çayı'nın Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde belirlenen alanlarda dalış yaparak arama gerçekleştirdi.

JAK tipleri ve AFAD görevlilerinin de gün boyu botlarla Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde ve kıyılarda yaptığı aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

Doku'nun kaybolduğu ilk günden beri AFAD, JÖAK, JAK, polis ve jandarma ekipleri, dalgıçlar, yakınları ve gönüllülerce helikopter, arama köpekleri, botlar, gelişmiş teknolojik cihazlar ile Munzur Çayı ve su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışması yapılıyor.

"Lütfen, acımız üzerinden siyaset yapmayın"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, sosyal medya hesabından "Lütfen, acımız üzerinden siyaset yapmayın. Arama faaliyetleri devam etmektedir. Süreç tüm muhatapları ile işlemektedir. Valiliğimiz koordinesinde jandarmamız, polisimiz, AFAD personelimiz yanımızdadır. Kardeşimin bulunmasını için Vali Tuncay Sonel devrededir." paylaşımında bulundu.

Sonel de sosyal medyada Aygül Doku'ya verdiği cevapta "İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımızın da bizzat takip ettiği, Gülistan kızımızı arama çalışmalarına ilk günden itibaren titizlikle ve kararlılıkla devam edilmektedir. Üzüntümüz ancak kızımıza ulaşmakla son bulacaktır. Doku ailemizin her daim yanındayız." ifadesini kullandı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da sosyal medyadaki paylaşımda şunları kaydetti:

"4 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun bulunması için Gülistan'ın ailesi, baraj kapaklarının tamamen açılması talebinde bulunuyor. Bu konuda ilgili kurumların durumu değerlendirip aileyle görüşmesi ve kamuoyuna açıklama yapması gerekmektedir."

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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