Kayıp görme engelli, ormanda baygın bulundu

Kayıp görme engelli, ormanda baygın bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız başına evden çıkıp geri dönmeyen görme engelli Hüseyin Karaman (81), 15 saat sonra ormanlık alanda baygın bulundu.

19.10.2019 14:39
Kayıp görme engelli, ormanda baygın bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız başına evden çıkıp geri dönmeyen görme engelli Hüseyin Karaman (81), 15 saat sonra ormanlık alanda baygın bulundu.

Nazilli'nin kırsal Uzunçam Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Hüseyin Karaman, dün öğle saatlerinde, yakınlarından habersiz sokağa çıktı. Durumu fark eden yakınları, Karaman'ı aramaya çıktı, sonuç alamayınca da güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine Karaman'ı arama çalışması başlatıldı. Karaman, yaklaşık 15 saat sonra, ekipler tarafından ormanlık alanda yarı baygın bulundu.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Kaynak: DHA
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