Kayıp gençlerden biri dere yatağında bulundu Antalya'da Likya yolunu kullanarak Olympos mevkiine gidecekken kaybolan ve kendilerinden bir daha haber alınmayan 2 kişi için jandarma ekipleri harekete geçti.

Antalya'da Likya yolunu kullanarak Olympos mevkiine gidecekken kaybolan ve kendilerinden bir daha haber alınmayan 2 kişi için jandarma ekipleri harekete geçti. Kayıplardan 1'i kendi imkanlarıyla karakola ulaşırken, diğeri ise JAK timlerince kamp kurduğu dere yatağı içerisinde bulundu.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Geyikbayırı mevkiine doğa yürüyüşüne çıkan Hasan Atılgan ve Kazakistan uyruklu Alan Shayanov'dan haber alınamayınca, kayıp ihbarı verildi. İhbar üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, 2 arkadaşın 12 Mart'ta Geyikbayırı mevkiine doğa yürüyüşüne çıktıklarını, kamp yaptıkları Likya yolunu kullanarak Olympos mevkiine gideceklerini, ancak o tarihten itibaren ailelerinin kendilerine ulaşılamadığını tespit etti.

2 kişiyi bulmak için 17 Mart'ta saat 06.00'da Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, su altı arama kurtarma, jandarma arama kurtarma, istihbarat timleri ve jandarma arama kurtarma köpekleri, emniyet müdürlüğüne bağlı iz takip köpek unsuru ve bölgeyi iyi bilen vatandaşların desteğiyle, 90 kişilik ekip oluşturuldu.

Aramaların ikinci gününde ise arama kurtarma faaliyetlerine havadan destek vermesi için jandarmaya bağlı helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı pistinde hazır bekletildi.

Kayıp şahıslardan Hasa Atılgan dün saat 15.00 sıralarında Kemer ilçesine bağlı Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı'na kendi imkanlarıyla ulaştı. Alan Shayanov ise JAK timlerince Gedeler mevkiinde kamp kurduğu dere yatağı içerisinde bulundu.

Atılgan ve Shayanov'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA