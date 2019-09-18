Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)

18.09.2019 19:24

CENAZESİ ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine verilen İbrahim Çelik'in cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Yeni Mezarlık Camii'nde ikindide düzenlenen cenaze töreninde Çelik'in tabutuna kapanan anne Sabiha ve baba Sadık Çelik, uzun süre gözyaşı döktü. Çelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KARDEŞİ 47 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan İbrahim Çelik'in küçük kardeşi Hüseyin Nasrullah Çelik de 2 Ağustos günü, market işleten Murat Çekiç tarafından öldürülmüştü. 47 gün arayla 2 çocuğunu kaybeden aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı.



Kaynak: DHA