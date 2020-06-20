Kayıp gencin kaza yapıp uçuruma düştüğü ortaya çıktı Kayıp gencin kaza yapıp uçuruma düştüğü ortaya çıktı Gencin cesedi 200 metrelik uçurumundan yaklaşık 5 saatte çıkarıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan gencin kamyonetiyle 200 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kayıp gencin kaza yapıp uçuruma düştüğü ortaya çıktı

Gencin cesedi 200 metrelik uçurumundan yaklaşık 5 saatte çıkarıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan gencin kamyonetiyle 200 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Gencin cesedi AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve jandarmanın yaklaşık 5 saatlik çabasıyla düştüğü uçurumdan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesinde ikamet eden 25 yaşındaki Hasan Ersin'den ailesi 18 Haziran'dan bu yana haber alamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri ve köylüler mahalle çevresinde arama yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine gencin arkadaşları bir caminin güvenlik kamerasını inceleyip Ersin'e ait olan 33 VL 313 plakalı kamyoneti fark ederek gittiği istikamette arama yapmaya karar verdi. Fakılı Mahallesi yakınlarındaki Göçük Mevkisinde arama yapan gençler önce Ersin'in kamyonetinin ipine rastladı, ardından da araca ait parçaları fark etti. Hasan Ersin'in cansız bedeni ise uçurumun dibinde bulundu.

Cesedin çıkarılması için AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri seferber oldu. Dik yamaçta yaklaşık 5 saat süren uğraşın ardından ceset, uçurumdan çıkarılarak cenaze aracına alındı. Gencin yakınları ise bu esnada sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA