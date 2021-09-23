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Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanı'nda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanı'nda bulundu

Kartal'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki gencin cesedi Aydos Ormanı'nda ağaca asılı halde bulundu.

Kartal'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki gencin cesedi Aydos Ormanı'nda ağaca asılı halde bulundu.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde Esentepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven'i bulmak için arama çalışmaları yürütülüyordu. Gencin cansız bedeni bugün Aydos Ormanı'nda bir ağaca asılı halde bulundu. Ağaca asılı cesedi gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada cansız bedenin Arda Yurtseven'a ait olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
16 yaşındaki lise öğrencisi günlerdir her yerde aranıyordu! Cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu

16 yaşındaki lise öğrencisi günlerdir her yerde aranıyordu! Cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu
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Haber: Kayıp gencin cesedi Aydos Ormanı'nda bulundu - Haberler
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