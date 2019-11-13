Kayıp gencin cesedi 4 gün sonra bulundu
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Kayıp gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde 4 gündür kayıp olan gencin cesedi dere kenarında bulundu.

13.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:04
Kayıp gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

'in ilçesine bağlı Mahallesi'nde 4 gündür kayıp olan gencin cesedi dere kenarında bulundu.


İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde 4 gündür kayıp olan ve alınamayan Şenol Uğur'un (27) cansız bedeni İzmir-Ankara karayolunun kenarından geçen derede bulundu. En son motosikletiyle görülen şahıstan 4 gündür haber alınamıyordu. Şenol Uğur'un motosikletiyle dereye uçtuğu tahmin edilirken talihsiz gencin cansız bedenini vatandaşlar buldu. Vatandaşların kolluk kuvvetlerine haber vermesi üzerine bölgeye ve polis ekipleri intikal ederken jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.


Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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