Kayıp genci öldüren enişteye 25 yıl hapis cezası
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Kayıp genci öldüren enişteye 25 yıl hapis cezası

Kayıp genci öldüren enişteye 25 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kayınbiraderini ensesinden tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kayınbiraderini ensesinden tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık B.A. hazır bulundu. Ayrıca müşteki avukatları ve sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı 'kasten adam öldürme' suçu yerine 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunması alınan tutuklu sanık B.A. ise kayınını isteyerek öldürmediğini ve tüfeğin tutukluluk yapması sonucu birçok kez ateş ettiğini söyleyerek, "Tüfeğin mekanizmasında problem olması sonucu mermi alan yer açık kaldı. Bundan dolayı da tüfek tutukluluk yaptı ve birçok kez ateş etti. O yüzden ardı ardına çok sayıda atış yaptım. Benim kastım kesinlikle birden fazla ateş etmek değildi. Ben beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık B.A.'nın 'eyleminin taksirle adam öldürme' olmadığını, 'kasten adam öldürme olduğunu bildirerek, sanık B.A.'yı 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Edinilen bilgiye göre, hakkında 19 Ağustos'ta kayıp müracaatı yapılan Y.A., bir hafta sonra Kırkgeçit Mahallesi Saldere mevkiinde ormanlık alanda ensesinden tüfek ile vurulmuş halde bulunmuştu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde; şüpheli olduğu tespit edilen Y.A.'nın eniştesi B.A. (38), olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. B.A., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kayıp genci öldüren enişteye 25 yıl hapis cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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