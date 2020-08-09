Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü

Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü (2)KAYIP GENCİN YAKINLARI BOTA EL KOYDUAntalya'da su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı arama çalışmalar, saat 17.00'de sonlandırılınca yakınları tepki gösterdi.

09.08.2020 18:58 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:04

Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü (2)

KAYIP GENCİN YAKINLARI BOTA EL KOYDU

Antalya'da su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı arama çalışmalar, saat 17.00'de sonlandırılınca yakınları tepki gösterdi. Kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu iddia eden kayıp gencin yakınları, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın botuna el koydu. Arama çalışmalarını kendilerinin sürdüreceğini söyleyen aile fertleri, tek tek suya atlayarak botla arama yaptı. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilen gencin yakınları, botu İHH yletkililerine teslim etti.

'4 GÜN OLDU BİR CAN GİTTİ'

Kayıp gencin ağabeyleri Burhan Andariman, ilk gün kurtarma ekiplerinin 3 saat sonra olay yerine geldiğini belirterek, "O gün yarım saat çalıştılar ama 4 saat çalıştıklarını söylediler. Ertesi günü geldiler. Bu kez de tüplerinin bittiğini belirttiler. Kanaldaki suyu azalttılar ama yine de jandarma dışında kimse suya girmedi. Bir kedi köpek suya düşüyor. Drone bile kaldırılıyor. 500 kişi geceli gündüzlü çalışıyor. Burada 4 gün oldu bir can gitti. 17 yaşındaki bir genç gitti. Yazık günah" dedi.

Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı 3. Sayfa
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti 3. Sayfa
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı 3. Sayfa
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Güncel
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına ulaştı Güncel
Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına...
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Magazin
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti
Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Gupse Özay Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Çocuk Otobüs Lübnan
Şu an buradasınız: Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 19:04:41. #1.14#
title