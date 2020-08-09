Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü (2)KAYIP GENCİN YAKINLARI BOTA EL KOYDUAntalya'da su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı arama çalışmalar, saat 17.00'de sonlandırılınca yakınları tepki gösterdi.

Kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü (2)

KAYIP GENCİN YAKINLARI BOTA EL KOYDU

Antalya'da su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı arama çalışmalar, saat 17.00'de sonlandırılınca yakınları tepki gösterdi. Kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu iddia eden kayıp gencin yakınları, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın botuna el koydu. Arama çalışmalarını kendilerinin sürdüreceğini söyleyen aile fertleri, tek tek suya atlayarak botla arama yaptı. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilen gencin yakınları, botu İHH yletkililerine teslim etti.

'4 GÜN OLDU BİR CAN GİTTİ'

Kayıp gencin ağabeyleri Burhan Andariman, ilk gün kurtarma ekiplerinin 3 saat sonra olay yerine geldiğini belirterek, "O gün yarım saat çalıştılar ama 4 saat çalıştıklarını söylediler. Ertesi günü geldiler. Bu kez de tüplerinin bittiğini belirttiler. Kanaldaki suyu azalttılar ama yine de jandarma dışında kimse suya girmedi. Bir kedi köpek suya düşüyor. Drone bile kaldırılıyor. 500 kişi geceli gündüzlü çalışıyor. Burada 4 gün oldu bir can gitti. 17 yaşındaki bir genç gitti. Yazık günah" dedi.

Kaynak: DHA