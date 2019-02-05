Kayıp Genci Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçtaki 4 gençten 3'ünün cesedinin bulunmasının ardından diğer genci arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Ekipler, otomobilin ön sağ koltuğunda oturduğu öğrenilen, ancak araçtan çıkmayan lise öğrencisi Barış Kurt'u (16) arama çalışmalarına Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerine bağlı deniz polisi ile Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliğinden yaklaşık 100 kişi katılıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü görevlileri de yatak bölümü çamurla dolan derede, su altı ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için temizlik yaptı.

Olay yerine gelen Kurt'un ailesi ve yakınları ise bekleyişlerini sürdürüyor.

Bu arada, otomobilden çıkarılan ve lise öğrencileri Ferhat Çil (16), Batuhan Kızıl (16) ile Mehmet Yalçın'a (16) ait olduğu teşhis edilen cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobil 5 metre derinlikte bulundu

Derede kaybolan ve dün akşam bulunan 17 AAC 010 plakalı otomobilin yerinin, geçen ay alınarak Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekiplerinin kullanımına sunulan 3 boyutlu sonar görüntüleme cihazıyla belirlendiği öğrenildi.

Bu cihazla dere yatağında yaptıkları aramalarda metal sinyaline rastlayan ekiplerin, bölgeyi ileri boyutta taramalarının ardından otomobili, kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta ve 5 metre derinlikte bulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA