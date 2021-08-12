Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor

Eskişehir'de yaklaşık 3 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Salih Güngör'ün bulunması için arama kurtarma ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir'de yaklaşık 3 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Salih Güngör'ün bulunması için arama kurtarma ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir'de yaklaşık 3 gün önce 71 Evler Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün yakınlarının emniyet ve jandarma ekiplerinden yardım istemesiyle çalışma başlatıldı. AKUT, UMKE, DAK, ODAK ve ANDA gönüllülerince Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan Kanlıpınar Göleti Rekreasyon Alanı'nda 22 yaşındaki genç arandı. Bölgeye gelmiş olabileceği düşünülen genç için başlatılan aramalar çevredeki ormanlık alanda ve Kanlıpınar Göleti'nde devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı