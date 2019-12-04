Kayıp genç uçurum kenarında ölü bulundu
Haberler » Güncel » Kayıp genç uçurum kenarında ölü bulundu - Haber

Kayıp genç uçurum kenarında ölü bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç uçurum kenarında ölü bulundu.

04.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:25
Kayıp genç uçurum kenarında ölü bulundu

'in ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç uçurum kenarında ölü bulundu.

Hayvan besiciliği yapan Mehmet Eker'den (28) 4 gündür alamayan ailesi durumu ve polise bildirdi. Polis ekiplerince Eker'i bulmak için çalışma başlatıldı. Çalışmada, Baştepe mevkiinde, Eker'in aracı yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemede Eker'in uçurumdan aşağı düştüğünü belirledi. Yapılan aramada Mehmet Eker'in cesedi de uçurumun dibinde bulundu. Arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin cesedi uçurumdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler