Kayıp genç ölü bulundu
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Kayıp genç ölü bulundu

Kayıp genç ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde ailesi tarafından kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç ölü bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde ailesi tarafından kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah oğulları Emre Özçelik'ten haber alamayan ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak kayıp müracaatında bulundu. Ailesi Bahçeler Mahallesi Fatih Sultan Sokak'ta evlerinin yakındaki ormanlık alanda Emre Özçelik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Aile, 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Emre Özçelik'in hayatını kaybettiği olay yerinde av tüfeği bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde kapsamlı inceleme başlattı. - SAMSUN

Kayıp genç ölü bulundu
Kayıp genç ölü bulundu
Kayıp genç ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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