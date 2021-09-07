Kayıp genç kız kömürlükte bulundu (2)

SERBET BIRAKILDILARMuğla'nın Menteşe ilçesinde 19 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan B.D. (17), polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu erkek arkadaşı S.Ö.'nün evinin kömürlüğünde bulundu.