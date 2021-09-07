Kayıp genç kız kömürlükte bulundu (2)
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Kayıp genç kız kömürlükte bulundu (2)

Kayıp genç kız kömürlükte bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

SERBET BIRAKILDILARMuğla'nın Menteşe ilçesinde 19 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan B.D. (17), polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu erkek arkadaşı S.Ö.'nün evinin kömürlüğünde bulundu.

SERBET BIRAKILDILAR

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 19 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan B.D. (17), polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu erkek arkadaşı S.Ö.'nün evinin kömürlüğünde bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. S.Ö.'nün annesi A.Ö., babası T.Ö., ağabeyi Y.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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