KAYIP GENÇ KIZ KÖMÜRLÜKTE BULUNDU
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KAYIP GENÇ KIZ KÖMÜRLÜKTE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 19 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan B.D. (17), polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu erkek arkadaşı S.Ö.'nün evinin kömürlüğünde bulundu.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 19 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan B.D. (17), polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu erkek arkadaşı S.Ö.'nün evinin kömürlüğünde bulundu. S.Ö.'yle birlikte, anne ve babası da gözaltına alındı. Genç kız, doktor raporunun ardından ifade işlemleri için Savcılığa götürüldü.

Ortaköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan B.D., 19 Ağustos'ta saat 19.30'da "Markete gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen kızı için harekete geçen Savaş (60) ve Semra D. (59) çifti evlatlarının kaçırıldığını belirterek, B.D'nin erkek arkadaşı S.Ö.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında 20 Ağustos'ta ifadesi alınan S.Ö., kız arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı. Polis, teknik takibin ardından S.Ö.'nün, B.D. ile birkaç kez telefonla görüşme yaptığını tespit etti. Bunun üzerine S.Ö., 31 Ağustos'ta tekrar gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., bu kez yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu tarafından B.D.'nin bulunması için 6 kişilik özel ekip kuruldu. Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüklerinde görevli polisler, çelişkili ifadeler veren S.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin kayıp B.D. ile telefon ile yaptığı görüşmesinden, genç kızın Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinde olduğu belirlendi. S.Ö.'nün yaşadığı evde arama yapan özel ekip, B.D.'yi bahçedeki kömürlükte buldu. Kömürlükten çıkartılan B.D., ifade işlemleri için Çocuk Şubesine götürüldü. S.Ö., babası T.Ö. ile annesi A.Ö. ise gözaltına alındı. 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KAYIP GENÇ KIZ KÖMÜRLÜKTE BULUNDU
KAYIP GENÇ KIZ KÖMÜRLÜKTE BULUNDU
KAYIP GENÇ KIZ KÖMÜRLÜKTE BULUNDU
KAYIP GENÇ KIZ KÖMÜRLÜKTE BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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