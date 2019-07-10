Kayıp genç jandarma ekiplerince bulundu

Siirt'te kendisinden haber alınamayan Kur'an kursu öğrencisi jandarma ekiplerince yürütülen 3 saatlik çalışma sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, İnkapı köyündeki Kur'an kursunda yatılı eğitim alan M.G'den (14), iki gün önce haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz ve koordineli çalışma ile M.G, kent merkezinde bulundu.

Siirt Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen M.G, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA