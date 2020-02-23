Kayıp genç her yerde aranıyor
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Kayıp genç her yerde aranıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Recep Tosun isimli genç her yerde aranıyor.

23.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:23
Kayıp genç her yerde aranıyor

'un ilçesinde 2 gündür alınamayan 19 yaşındaki Recep Tosun isimli genç her yerde aranıyor.


Çarşamba ilçesinde kayıplara karışan 19 yaşındaki Recep Tosun, ilçe genelinde aranıyor. Gencin ailesi kaybolan çocukları için Çarşamba İlçe 'ne başvurdu.


Olayla ilgili soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Recep Tosun'un bulunması için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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